Il Fotografo Biellese Marco Arduino al salone internazionale del Libro a Torino

Il libro è stato ideato dalla Chef Francesca Maggio con lo scopo di condividere tutti i segreti su come trasformare la frutta in deliziose confetture, marmellate, composte, gelatine e canditi e supportato dal prezioso contributo fotografico del fotografo Biellese Marco Arduino. Marco ha valorizzato le 80 ricette presenti nel libro, con una sua personale interpretazione fotografica, rendendo ancor più golose le marmellate e le confetture in preziosi scatti.

Il fotografo presenterà al pubblico il suo primo libro realizzato con la Chef Francesca Maggio ed edito da Simebooks, presso lo Stand Editori Veneti W 161 - Padiglione Oval alle ore 15.00 al Salone del Libro.

A seguire si terrà si terrà una deliziosa degustazione di marmellate e il consueto firma copie.