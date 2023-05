Non è per niente facile stabilire una tariffa casa di riposo o casa di cura come lo vogliamo chiamare semplicemente perché c’è ne stanno tantissime e ognuna ha le sue tariffe in base anche ai servizi che offre e magari ci sono quelle che per esempio a parte ai classici servizi di accoglienza per persone anziane non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti offre anche dei servizi di riabilitazione con dei professionisti appositi,e per esempio in questo caso le tariffe potrebbero essere più alte

Di certo è un argomento questo delle case di riposo e quindi anche delle tariffe che riguarda molte famiglie che hanno in casa persone anziane e che a un certo punto si chiedono come fare a prendersi cura di loro 24 ore su 24 perché ne hanno bisogno perché sono parzialmente non autosufficienti o non sono più autosufficienti

Oppure ancora ci sono persone che sarebbero anche in discrete condizioni fisiche, però dal punto di vista emotivo pl problema è che sono isolate perché non hanno famiglia o perché la famiglia vive lontana o perché non hanno buoni rapporti con la stessa, e quindi a questo punto vagliare questa possibilità è anche normale se ci pensiamo bene

Di sicuro se ci mettiamo nei panni di una qualsiasi famiglia magari proverà a trovare soluzioni alternative prima di pensare di portare i propri genitori o i propri nonni anziani in una casa di riposo,e ad esempio potrebbero valutare la possibilità di assumere una badante convivente che vada a vivere con loro e che si occupi di tutte le questioni che le riguardano i igiene inclusa quanto per dire una cosa molto delicata a 360 gradi e 24 ore al giorno praticamente sempre

Così come potrebbero optare anche per assumere un infermiere a domicilio e il problema nel caso della badante che però non hanno lo spazio in casa o le persone anziane non vogliono una persona estranea in casa loro e diciamo che le possibilità sono tante, e a quel punto almeno andare a prendere delle informazioni preliminari su come funziona la vita quotidiana in una casa di riposo è sicuramente utile

Non costa nulla a prendere delle informazioni preliminari su come funziona la vita in una casa di riposo

Di sicuro si chiederà intanto quanto può essere la tariffa e se ci sono delle agevolazioni per persone che magari hanno difficoltà economiche e poi i familiari vorranno sapere quale attività fanno fare alle persone ospiti e parliamo di attività di socializzazione per esempio in modo da dare a queste persone la possibilità di non annoiarsi e di dare un senso a quella presenza e ad aiutarla a conoscere altre persone che vivono loro condizione persone con le quali benissimo potrebbero diventare amiche