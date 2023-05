Allenare la memoria? In compagnia è meglio: al via percorsi di stimolazione cognitiva nel Biellese (foto di repertorio)

La mente si può mantenere in salute con l’esercizio, esattamente come si mantengono efficienti i muscoli facendo attività fisica. E così come andare in palestra in compagnia raddoppia il beneficio, anche prendersi cura della propria memoria con attività di gruppo ne aumenta l’efficacia e mantiene alto il livello dell’umore.

Dopo le esperienze degli anni scorsi, AMA Biella sta organizzando in diverse zone della provincia momenti di presentazione pubblica dei percorsi di stimolazione cognitiva. I primi incontri si sono svolti nei giorni scorsi a Valdilana e a Candelo, grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle rispettive amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione la sede per le attività. Ogni incontro è stato un’occasione per presentare i benefici e i vantaggi che derivano dall’intraprendere un percorso di “allenamento” della memoria.

Attraverso esercizi semplici e divertenti, che non richiedono altro strumento che una penna e un foglio di carta, le psicologhe del team di AMA Biella hanno illustrato come sia possibile stimolare la plasticità della mente per conservarne e migliorarne le prestazioni. I cicli di stimolazione cognitiva sono strutturati in serie di incontri settimanali nel quali, per circa una novantina di minuti, i partecipanti si trovano in piccoli gruppi per esercitarsi, accompagnati e seguiti dalla psicologa ma liberi di confrontarsi, supportarsi e interagire.

La socializzazione è infatti uno degli altri elementi che contribuiscono a migliorare il senso generale di benessere e a prevenire il decadimento cognitivo. Per informazioni sui cicli di stimolazione cognitiva e le attività della Palestra della Memoria di AMA Biella si può contattare la segreteria del centro d’incontro Mente Locale allo 015.401767 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 o visitare il sito www.mentelocalebiella.it