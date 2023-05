A Coggiola in arrivo un servizio in più per la comunità (foto di repertorio)

Igea Prevenzione Salute Vita odv in collaborazione con ASL VC e Comune di Coggiola attiva un servizio di visite di prevenzione in ambito ginecologico nel territorio della Valsessera.

Grazie all’ASL VC che ha messo a disposizione un ambulatorio presso la Casa della Salute di Coggiola in Via Garibaldi,97 e in accordo con il sindaco Paolo Setti e l’assessore Andrea Guala, la dott.ssa Gisella Martinotti , medico specialista in ginecologia , metterà la sua professionalità a servizio dei cittadini della Valsessera.

Il giorno 18 maggio dalle 14.30 alle 17, verranno eseguite le visite specialistiche (a offerta libera) che si possono prenotare già da ora chiamando il n.ro 333 802 2282 dalle ore 10/12 – 15,30/18. Un ulteriore segnale che rende l’associazione orgogliosa e sempre più vicina alle persone e ai loro bisogni.