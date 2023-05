Settimana mondiale della sicurezza stradale, un evento in programma

In occasione della settimana mondiale della sicurezza stradale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti celebra l’evento con incontri e mostre dal 15 al 21 maggio. L’obiettivo è promuovere la “cultura” della sicurezza stradale e contribuire all’acquisizione, soprattutto da parte dei giovani, della consapevolezza alla guida di veicoli.

Le diverse attività si svolgeranno con differente programmazione sul territorio nazionale. L’UMC di Novara – Sezione di Biella, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest, ha coinvolto, grazie alla piena collaborazione dell’Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte della Provincia, alcune classi dell’ITIS Quintino Sella di Biella per il giorno 16 maggio. Grazie alla disponibilità e all’ospitalità del Gruppo Stellantis, presso il centro Balocco Proving Ground si terrà un incontro di introduzione alla sicurezza attiva ed ai requisiti previsti dal nuovo General Safety Regulation per i veicoli stradali, con visione delle prove di sicurezza ed illustrazione delle finalità delle piste all’interno del comprensorio.