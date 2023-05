Sesso a pagamento? Biella promossa dalle recensioni di Escort Advisor

Quali sono i Comuni migliori (e peggiori) per qualità escort in Italia? Gli italiani lo hanno scoperto al loro risveglio in questi giorni grazie a graffiti comparsi per le vie cittadine di alcuni Comuni piemontesi.

Vandalismo? Installazione artistica? No, “Vieni nel posto giusto” non è altro che l’ultima campagna di comunicazione di Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, che vuole comunicare i Comuni d’Italia migliori e peggiori per qualità di escort, secondo le recensioni degli utenti.

Come le bandiere blu attribuite alle spiagge più belle d’Italia, ma per le escort e la qualità degli incontri. Ecco, quindi, i Comuni migliori che non ti aspetti: Desenzano del Garda, Civitanova Marche, Gallarate, Conegliano, Biella, Alessandria. Comunicate anche le “bandiere nere”: Comuni in cui il giudizio medio delle recensioni delle esperienze dei clienti si rivela spesso tra le due e le tre stelle. È il caso di Comuni come Potenza, Lecco, Benevento, Rovigo, Avellino, Catanzaro, Cuneo, Cremona.

Ma chi definisce se una escort è di “qualità”? Il cliente, che descrivendo sul sito la propria esperienza, scrive una recensione, confermando il Comune in cui è avvenuto l’incontro e il giudizio sulla prestazione della professionista. Escort Advisor ha voluto “segnalare” a tutti gli amanti del sesso a pagamento i Comuni da scegliere e quelli da evitare con street graffiti ecosostenibili in 20 città e un camion con affissioni digitali. Sabato scorso, protagonista dello street marketing di Escort Advisor è stata la Lombardia, oggi ad essere "certificato" è il Piemonte.

La campagna, però, sarà itinerante fino a sabato 20 maggio anche in altre regioni. A Alessandria, Biella, sono comparsi i bollini Grazie per essere venuto per segnalare la qualità certificata, mentre a Cuneo il bollino riporta la dicitura Non venire qui! ad indicare che sono Comuni da evitare, per qualità escort non raggiunta.