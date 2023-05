Biella, iniziati i lavori di restyling a Palazzo Oropa

Palazzo Oropa si rifà il look. Sono iniziati oggi, lunedì 15 maggio, i lavori di riqualificazione dello stabile comunale ad opera dell’impresa Tre Effe Costruzioni, in associazione con Galizzi Impianti. La direzione dei lavori e sicurezza è affidata all’ingegner Salvatore Agostino e l’importo dei lavori è pari ad euro 218.187,70 (più Iva). I lavori riguardano la riqualificazione degli Uffici dell’anagrafe, per i quali si procederà alla sostituzione dei pavimenti; al rifacimento dei servizi igienici, con la predisposizione di un water per disabili; al rifacimento dell’intonaco ammalorato, al rifacimento impermeabilizzazione copertura piana ed isolamento, agli scarichi acque piovane, lucernari e tinteggiature. Inoltre a livello impiantistico verrà realizzato un impianto di climatizzazione con pompa di calore.

“Sono lavori importanti, in un edificio storico che necessita di interventi di ammodernamento e riqualificazione energetica – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà -. Sono rilevanti perché testimoniano la volontà del Comune di non allontanarsi dal centro storico, a vantaggio, ad esempio, di stabili più moderni come quello di Palazzo Pella. Per mantenere in vita un centro storico è fondamentale che le persone continuino ad avere la necessità di recarvisi: così, nel complesso di queste riflessioni, abbiamo deciso di finanziare il progetto di ristrutturazione degli Uffici dell’anagrafe”.