Tris di vittorie per l'ASD Occhieppese

Un fine settimana vittorioso per le squadre della A.S.D Occhieppese Pallavolo. Hanno aperto le danze le ragazze della U18 che hanno affrontato venerdì sera le pari età del Volley Gattinara vincendo per 3 a 0 e qualificandosi per la finale con parziali di 25 -14, 25-15 e 25-9.

Nel pomeriggio di sabato a Gaglianico la formazione Under 15 ha battuto per 3 a 1 nel derby di coppa primavera il Gagliavico Volley, trovando anche spazio per inserire le giovani leve. Domenica mattina invece con un secco 3 a 0 le U17 vincono, tra le mura casalinghe, contro la formazione di Bellinzago aggiudicandosi 3 punti in classifica, con parziali di 25-19, 25-23 e 25-16.