Dorca Volley Misto, ancora una sconfitta al tie-break FOTO

Si è svolta a Cavaglià presso la palestra delle Scuole Medie l’ultima partita casalinga del Dorca Volley Misto valevole per la Coppa Italia UISP. Dopo la sconfitta con la compagine torinese del Fuorigioco al tie-break, il Dorca Volley è atteso ad una pronta reazione che consenta di posizionarsi al centro classifica. In una palestra gremita di un tifo rumoroso e partecipe, il Dorca ha affrontato la formazione torinese del Sangip, squadra già affrontata nella prima fase del campionato e che si ben si era comportato. Gli ospiti partono subito forte e comandano tutta la prima fase del set, con il Dorca sempre a rincorrere.

Reazione della squadra locale nella seconda parte del set che riesce ad avvicinarsi agli avversari e portarsi sul 15-15. Si gioca punto a punto fino alla fine del set, si arriva al 23-23, sul set point per il Dorca, recuperano gli ospiti, contro break per il Dorca fino al 27-26. Tre errori consentono agli ospiti di vincere il primo parziale per 29-27. Nel secondo set, il Dorca dopo un inizio difficile, si porta sul 13-13, poi una serie di buone battute che mettono in difficoltà la ricezione avversaria, permette al Dorca si arrivare sul 19-15. Recuperano gli ospiti sul 22-19 per il Dorca che non si fa prendere dal panico e va a vincere il parziale per 25-19. Siamo quindi sul 1-1 a livello di set e si va al terzo set.

Terzo set molto più combattuto e giocato punto a punto. Belle azioni da una parte e dall’altra che accendono il pubblico sugli spalti. Risultato ad elastico con il vantaggio che passa da una squadra all’altra, fino alla fine dove con un sussulto gli ospiti vanno a prendersi il set sul 25-18. Siamo quindi sul 1-2 per il Sangip. Ricordiamo che il Dorca non può permettersi neanche un cambio, avendo avuto all’ultimo defezioni importanti. La stanchezza si fa sentire ma nel 4 set il Dorca mette tutte le forze in campo per cercare di portare la partita al tie-break Sembra che il Dorca abbia ritrovato serenità e compattezza, ma un arbitraggio a poco convincente tra entrambe le parti ha messo di nuovo tutto in gioco e scombinato quanto fatto fino a quel momento.

Nel quarto set gli il Dorca sempre in vantaggio, gli ospiti si disuniscono in molti frangenti e perdono nettamente il set per 19-25. Si va dunque al tie break, dove gli ospiti partono fornissimo grazie alla loro esperienza e buona posizione in campo. Il Dorca dopo aver dato tutto nel quarto set, non ha più forza nelle battute, e con un infortunio per la banda, fa fatica a rimanere attaccata al set. Sangip sempre in vantaggio nel tie break e va a conquistare la partita aggiudicandosi il 5 set sul 15-11 Risultato finale di 3-2 per gli ospiti, con buoni segnali per il Dorca che torna subito in campo a Torino mercoledi sera 17 maggio contro TVM21 – Tiki Taka, Palestra Scuola Pertini Sx - Via Reduzzi 8, Torino.

La presenza di folto pubblico in palestra dimostra come i ragazzi abbiamo voglia di fare sport di squadra: la dirigenza del Dorca Volley ricorda che oltre al misto c’è anche una compagine del minivolley e che nella prossima stagione di prevede di inserire anche una formazione femminile.