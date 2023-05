Elezioni comunali 2023, si vota in tre comuni del Biellese: ecco i primi dati dell’affluenza

Sono tre i comuni del Biellese chiamati a scegliere il nuovo sindaco assieme al consiglio comunale. Si tratta di Masserano, Mezzana Mortigliengo e Ternengo. Alle 12 è arrivato il primo dato sull’affluenza, che si assesta sul 15,83 per cento. 5 anni fa era al 19,03%.

Nello specifico, a Masserano ha votato il 13,08 per cento (18, 29 % nel 2018) e a Ternengo il 25,10 per cento (30,74 % nel 2018). Numeri incoraggianti arrivano da Mezzana, con il 24,30 per cento dei votanti ai seggi: 5 anni fa erano il 16,42 per cento. Le urne saranno aperte fino alle 23 di oggi; domani, invece, dalle 7 alle 15. Poi, inizierà lo spoglio.