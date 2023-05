Elezioni comunali 2023, alle 19 affluenza alta a Mezzana e Ternengo

Proseguono anche nel Biellese le votazioni per le elezioni comunali 2023. Sono tre i comuni chiamati alle urne: Masserano, Mezzana Mortigliengo e Ternengo. Alle 19 l'affluenza generale si è assestata sul 38,06 per cento: 5 anni fa era sul 42,58 per cento. Nello specifico, a Masserano ha votato il 33,60% degli aventi diritto (nel 2018 era il 40,67%), a Mezzana il 48,19% (nel 2018 era il 45,09%) e a Ternengo il 60,32% (nel 2018 era il 53,70%).