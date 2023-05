Cossato: la Festa dei risotti dei Donatori all’8a edizione

Per tutto il fine settimana, da venerdì 19 maggio a domenica 21, il Gruppo Amici dei Risotti dei Donatori organizza l’ottava edizione dell’evento. L’iniziativa, con il Patrocinio del Comune di Cossato e l’appoggio FIDAS Cossato, si svolgerà nell’area del mercato coperto, in via Ranzoni 43.

Programma:

Venerdì 19 maggio, si terrà la 10a edizione della Corricossato: le iscrizioni saranno aperte dalle 17:30, presso Piazza Croce Rossa. La corsa avrà inizio alle ore 20:00 e seguirà alle 21:30, la serata musicale con “2nd Outbreak”.

Sabato 20 maggio, a partire dal pomeriggio, sarà possibile partecipare al Raduno statico Auto, a cura del Club Alfa Romeo di Biella; alle 18:00 Pompieropoli, con la scquadra VV.FF. Gruppo di Cossato e alle ore 21:30, serata musicale con “Sempre noi, Max Pezzali 883 Tribute Show”.

Domenica 21 maggio, alle ore 12:00, avrà inizio il pranzo con menù fisso; chiuderà l’evento la festa di chiusura alle ore 16:00, con l’accompagnamento musicale del duo “Max & Dany Music”.