Scontro nella notte tra auto a Pray, tre giovani feriti

Tre feriti e due auto coinvolte: è il bilancio del sinistro stradale avvenuto intorno alle 23.30 di ieri, 13 maggio, lungo la Provinciale di Pray.

Ad avere la peggio tre giovani di 17, 20 e 22 anni, tutti a bordo della stessa auto, subito assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sarebbe rimasto indenne l’altro conducente, un 25enne residente in Valsessera. Non è stata resa nota al momento la prognosi.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell’accaduto.