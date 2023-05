Ha destato immenso dolore la notizia della morte di Mario Borra, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 65 anni. Conosciuto a Occhieppo Inferiore e in tutto il Biellese per la sua attività. Come riporta l'epigrafe, era noto come il “povero mugnaio”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10.30 di domani, 15 maggio.