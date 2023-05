Ad un mese dalla morte di Piergiorgio Bellione, la figlia apre una pagina su Facebook aperta alla sua memoria

Ad un mese dalla morte di Piergiorgio Bellione, mancato all’età di 71 anni, la figlia Chiara ha voluto aprire una pagina su Facebook aperta alla sua memoria.

Queste le sue toccanti parole: “Oggi è un mese esatto dalla scomparsa di mio papà. Ho aperto questa pagina a suo nome, per dare modo a tutti quelli che lo conoscevano di ricordarlo come vogliono: con pensieri, racconti, foto bizzarre, lavori che hanno fatti da lui, altro... e per chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, qui avrà l'opportunità di apprezzare le sue poliedriche doti artistiche e la sua eccletticità! Sentitevi pure liberi di pubblicare ciò che volete e se ci sono cose che non vi va di scrivere a vostro nome, scrivete pure su messenger e pubblicherò io con copia e incolla".

E aggiunge: "L'unica cosa che vi chiedo è di condividere quanto più possibile questa pagina, sia tra amicizie comuni, ma anche in generale, per far conoscere le sue opere a tutte quelle persone che non ne hanno avuto modo, anche se a lui della fama non è mai importato nulla: per lui quasi tutti i lavori non fatti su commissione erano dei meri esercizi, delle mere sfide personali, che una volta fatte, potevano essere stoccate in soffitta e fine. Io vorrei riportarle alla luce pian piano. Questo è il motivo per cui per i manifesti e i ricordini del suo funerale non ho usato una sua foto, ma quella di un'opera conosciuta da molti, pur ignorando che sia stata fatta da lui, in collaborazione con mia mamma ed Hendrix. Chiunque non avesse ricevuto ancora i ricordini e ne avesse piacere, può scrivere in privato”.