Sindaci biellesi a Udine per l’Adunata, ieri sera canti Alpini in compagnia

I sindaci Manuela Chioda di Salussola, Mauro Masiero di Sandigliano e Anna Maria Zerbola di Cerrione a Udine per onorare gli Alpini. Ieri, con i loro cittadini (circa 60 persone) hanno visitato la bellissima Udine.

Inoltre, in serata, con il capogruppo Giuseppe Peveraro, parte del Coro Ana Stella Alpina di Cerrione Vergnasco ed un gruppo di giovani della fanfara di Pralungo hanno animato con canti Alpini tutti gli amici presso l’hotel. Oggi, invece, tutti in partenza per la sfilata ad Udine...sperando nel sole e nel bel tempo.