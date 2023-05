Sardi e Biellesi al santuario di San Giovanni d’Andorno

Domenica 7 maggio, Sardi e Biellesi di sono incontrati al santuario di San Giovanni Battista d’Andorno, raccogliendo l’invito del rettore don Paolo Santacaterina. Invito che da anni si rinnova nel nome dell’antica amicizia che, da sempre, unisce le popolazioni della Bürsch con quelle della terra di Sardegna. Sardi e Biellesi che, da secoli, attraversano il mare, come gli oltre 63 impresari della Valle del Cervo sbarcati sull’Isola per realizzare oltre mille opere architettoniche, a partire dall’8 agosto del 1720, quando i francesi Duchi di Savoia, Principi di Piemonte, divennero Re dell’antico Regno di Sardegna.

Molti di questi nomi sono scritti sulle tabule gratulatorie affisse all’interno del Santuario, altri sono incisi su pietre murate all’esterno. In significativa alternanza, patronimici biellesi sono divenuti sardi; così pure parole, ricette, tecniche costruttive, vesti ed altro, influenzandosi a vicenda. Occhi attenti possono cogliere elementi estetici e funzionali come quelli in alcuni abiti tradizionali indossati per l’occasione.Nel clima pasquale, la Santa Liturgia è stata decorata dalle “Voci di Su Nuraghe”, dirette da Roberto Perinu, con accompagnamento musicale di Valentina Foddanu.