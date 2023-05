Gaglianico, dal Comune un contributo per la festa di fine scuola all' "associazione Genitori e Oltre"

E' di questi giorni la delibera con la quale il Comune di Gaglianico ha concesso un contributo straordinario all'"Associazione Genitori e Oltre" per l'organizzazione dell'evento "Festa di fine anno rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie".

In particolare, l'amministrazione ha previsto uno stanziamento di 300 euro per l'organizzazione della festa rivolta ai ragazzi delle medie in calendario il 9 giugno nei locali mensa delle elementari e quella per i bambini delle medie ma anche delle elementari che sarà invece il 10 giugno nei giardini pubblici.