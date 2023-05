Appuntamenti di grande interesse per AMSAP Biella

Il Club, che questo weekend ha partecipato all’Interclub di Ivrea, sarà domenica a Mergozzo (Ossola). A breve tutte le “news” sulla tappa di Biella dell’Intergiro 2023 Domenica scorsa sei equipaggi di AMSAP, il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella, hanno partecipato al 31° Interclub Piemonte Valle d’Aosta, annuale appuntamento che coinvolge tutti i club federati ASI di Piemonte e Valle d’Aosta e che, in questa occasione, è stato organizzato dal Club Ruote Storiche in Canavese di Ivrea.

Le vetture dei soci dei diversi Club sono state esposte al pubblico, per tutta la giornata, nella centrale Piazza Ottinetti di Ivrea; mentre i partecipanti hanno usufruito di un programma culturale che li ha portati alla scoperta di punti di notevole interesse della cittadina eporediese. Dopo un primo “tour libero” per la città, con guida fornita dall’organizzazione, hanno infatti visitato il Museo Civico Pier Alessandro Garda, dove hanno trovato ad attenderli la mostra "Olivetti e la Cultura dell'Impresa responsabile", dedicato alla storia e alla tecnologia di questa azienda. Quindi la visita al Museo a cielo aperto dell'Architettura Moderna, lungo un percorso di circa due chilometri negli edifici più rappresentativi della cultura olivettiana.

A seguire un servizio navetta ha portato tutti i presenti al Ristorante Il Cenacolo, per la pausa pranzo. Al pomeriggio è stata offerta la possibilità di continuare la visita del mattino prima del rientro. Va ricordato che a tutti i partecipanti è stata donata una tavola, realizzata dall'artista Giorgio Alisi, raffigurante uno dei modelli più prestigiosi del marchio Aston Martin. Un altro degli appuntamenti del programma 2023 di AMSAP andrà in scena questo fine settimana, domenica 14 maggio.

E' la "Gita alla baja dell'antico olmo", che porterà gli equipaggi partecipanti fino a Mergozzo, piccolo comune del Verbano-Cusio-Ossola, posto sulla riva dell'omonimo lago. Lì, in piazza, si trova un olmo secolare (ha oltre 500 anni), completamente cavo al suo interno e per questo "tenuto su" da un apposito "telaio tubolare". L'albero era già presente a Mergozzo nel 1600 come prova la più antica raffigurazione del paese: una "pala d'altare" della Madonna del Rosario, dipinta nel 1623 da Carolus Canis e conservata nella chiesa parrocchiale. I partecipanti partiranno da Biella alle 8,30 di domenica e raggiungeranno Mergozzo (dopo una breve sosta a Cureggio) a fine mattinata. Poi, dopo una passeggiata sul lago, il pranzo e, nel primo pomeriggio, la visita al Museo Cappellificio Panizza. In serata il rientro a Biella.

E’ partito intanto il “conto alla rovescia” per l’edizione 2023 dell’Autogiro d’Italia, evento per auto storiche, a livello nazionale, che quest’anno farà tappa a Biella. Articolato su sei tappe, l’Autogiro partirà da Pisa il 4 giugno, dove si concluderà, dopo aver percorso 1.600 chilometri e attraversato cinque regioni e 120 comuni, nella giornata del 10 giugno. La prima tappa porterà tutti i partecipanti a Tortona (Alessandria), la successiva a Torino (al Museo dell’Automobile), la terza a Courmayeur (Valle d’Aosta), alle pendici del Monte Bianco. A quel punto, come quarta tappa dell’evento, l’8 giugno i partecipanti saranno a Biella dove, il giorno dopo, ripercorreranno il Circuito di Biella; la cui seconda edizione, corsa esattamente 88 anni or sono, il 9 giugno 1935, fu vinta dal “campionissimo” Tazio Nuvolari su di un’Alfa Romeo Tipo B P3 Sport. Lasciata Biella, le vetture dell’Autogiro 2023 raggiungeranno Soragna, in provincia di Parma; e poi, il 10 giugno, saranno a Pisa per l’arrivo finale. “Nei prossimi giorni torneremo più volte sull’argomento” annuncia il Presidente di AMSAP, Carlo Tarello, “con informazioni mirate e il programma in dettaglio dell’evento. In particolare, ovviamente, per quel che riguarda il passaggio da Biella”.