La carica dei 300, a Biella va' in scena la Pedalata in Rosa FOTO e VIDEO

La carica dei 300, a Biella va' in scena la Pedalata in Rosa (servizio di Mattia Baù)

Un pomeriggio in compagnia da dedicare all'attività fisica e alla beneficenza nel campo della ricerca.

Questo il duplice obiettivo della Pedalata in Rosa, realizzata dal Fondo Edo Tempia, giunta alla quinta edizione e andata in scena nel pomeriggio di oggi, 14 maggio. 300 persone hanno percorso le vie di Biella con indosso la classica maglietta così da colorare nel modo giusto il capoluogo laniero, al passaggio del plotone a pedali. L'arrivo è previsto in corso Pella, dove ci sarà musica dal vivo fino alle 19.