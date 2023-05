Il Comune di Benna rinnova la gestione dell'impianto bocciodromo alla A.S.D. S. Secondo Bennese

Il bocciodromo di Benna continuerà a essere gestito dalla A.S.D. S. Secondo Bennese. La decisione è contenuta in una delibera di consiglio comunale nella quale si legge che “solo l’ASD San Secondo Bennese, associazione che non persegue fini di lucro, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire la gestione del bocciodromo stante la conclamata positiva esperienza pluriennale”.

Tra le motivazioni che danno più forza alla decisione, c'è anche il fatto che negli ultimi anni è sempre più stretta la collaborazione tra amministrazione e ASD. “In particolare – si legge ancora nel documento - negli ultimi anni la collaborazione tra Amministrazione Comunale e ASD si è fatta sempre più intensa, raggiungendo importanti obiettivi sia per l’ASD stessa sia per la Comunità bennese, quali le Finali Nazionali di Tiro Combinato oltre alle numerose competizioni a livello regionale ed ancora la bella e positiva esperienza legata al progetto “Bocciando si impara” che ormai da tre anni, alcuni educatori scolastici appositamente formati svolgono all’interno delle Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del paese, oltre ad altri plessi scolastici del circondario; come anzidetto”.