Prevenzione e controllo dell'infestazione di zanzare: a Sandigliano ordinanza con multe fino a 500 euro ai trasgressori

E' già cominciata nel Biellese la lotta contro l'infestazione di zanzare.

A Sandigliano il Sindaco Mauro Masiero ha emesso un'ordinanza, in vigore fino al prossimo 31 ottobre, in cui si invita la cittadinanza a tenere comportamenti di prevenzione e controllo contro tale infestazione.

In particolare l'ordinanza è rivolta a cittadini; amministratori condominiali; proprietari e tutti coloro che hanno disponibilità di edifici destinati ad abitazione e altri usi; soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali; a tutti coloro che hanno la disponibilità di orti; ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e stoccaggio di materiali di recupero; ai gestori di depositi di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale; ai responsabili dei cantieri.

I comportamenti specifici da tenere e non tenere sono elencati nell'ordinanza consultabile al link

https://www.comune.sandigliano.bi.it/portals/1706/SiscomArchivio/6/OS-2023-00010-00004.pdf

https://www.comune.sandigliano.bi.it/portals/1706/SiscomArchivio/6/OS-2023-00010-00004.pdf

Chiunque violi le norme dell'ordinanza è passibile di sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

La Polizia Locale di Sandigliano è incaricata di vigilare sull'osservanza dell'ordinanza tramite sopralluoghi e verifiche dei documenti relativi a prevenzione e controllo. Sarà attiva anche la vigilanza del Centro Operativo per la Lotta alle Zanzare Biellese ed Alto Vercellese tramite le segnalazioni dei suoi tecnici.

Infine, in caso di sospette infestazioni con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti quali scuole e strutture per anziani, il Comune provvederà ad effettuare gli opportuni trattamenti.