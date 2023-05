10° Trofeo Valli Biellesi, la partenza in piazza Martiri a Biella, FOTO e video Mattia Baù per newsbiella.it

Nonostante il brutto tempo sono comunque in diversi in particolare gli amanti dei motori che oggi sabato 13 maggio si sono dati appuntamento in piazza Martiri per seguire la partenza del 10° Trofeo Valli Biellesi.

In tutto sono 107 gli iscritti. La prima vettura è partita intorno alle 9,30 e farà ritorno a Biella dopo aver percorso circa 185 chilometri prima di disputare la conclusiva “Power Stage” in Piazza Vittorio Veneto con inizio alle 16.40; il breve trasferimento verso Piazza Martiri concluderà le fatiche prima dell’epilogo previsto con le premiazioni.

La Regolarità Classica valevole per il Campionato Italiano conta 52 equipaggi più altri 3 al seguito con auto moderne e l’abbinata Turistica somma altri 52 partecipanti alla manifestazione organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi