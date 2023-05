Miss Paradisia 2023 alla quarta tappa

È Febalcasa di Cosimo Tozzo a ospitare la quarta tappa di Miss Paradisia 2023, Domenica 14 Maggio a Saint Christophe.

Nell'eleganza dello show room alle porte di Aosta quattordici modelle scelte per l'occasione saranno le protagoniste della promo.

In questa occasione verranno assegnate 3 fasce per la finale del contest Paradisia ormai alle porte, fissata per il 25 giugno oltre che due biglietti per la finale regionale di Grand International.

Infatti il patron del concorso Beppe Berlier ne è agente per la regione Valle d Aosta.

Grand international in quando contest più famoso al mondo offrirà grande visibilità alle miss che giungeranno alla nazionale...Miss Paradisia si lega quindi a questo prestigioso contest per dare ancora più opportunità alle sue finaliste che quest'anno vedremo in differita su Telelombardia.

Il 14 Maggio invece sarà la penultima opportunità per le ragazze di staccare un biglietto per la suddetta finalissima 2023.

È un piacere essere a disposizione di questa bella realtà valdostana quale FEBALCASA sita in località Grand Chemin, 224 a Saint Christophe, per una delle nostre tappe e sarà un vero connubio di eleganza e stile l'incontro delle due realtà.

Simone Romano, biellese, è il fotografo scelto per l'occasione. Sarà lui a fotografare la nuova miss Nivolet che sarà eletta appunto domenica. Aosta la trovate in località Grand Chemin, 224 a Saint Christophe oltre che nei social Febalcasa Aosta.