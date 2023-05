Una cena per "#4ruoteinpiù per Angy"

Prosegue la raccolta fondi per il progetto "#4ruoteinpiù per Angy". Venerdì 26 maggio nel salone parrocchiale del Barazzetto dalle 19.30 si terrà la cena benefica per contribuire all'acquisto di un furgone attrezzato per Angy Calligher affinchè possa essere libero di muoversi.

Per partecipare alla cena benefica occorre un'email prenotarsi al numero 3455100814 oppure scrivendo a cenadruoteinpiu@gmail.com.

Ogni donazione rappresenta un passo in piu' per raggiungere l' obiettivo finale e anche un euro può fare la differenza. Oggi Angy è arrivato a raccogliere 11.850 euro.

Per aderire (leggi qui). E per chi nn usa carte di credito può fare un bonifico su c/c intestato a Angelo Calligher causale “ 4 ruote in piu’ ”

IBAN IT22D0326822304052308279790