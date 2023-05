Torna a Biella “Aspettando Bolle di Malto”, tra le novità la selezione di birre “Giro d’Italia"

Torna a Biella dal 19 al 21 maggio 2023 “Aspettando Bolle di Malto”, l’anteprima dell’attesissima nuova edizione di Bolle di Malto 2023, la fortunata rassegna nazionale dei birrifici artigianali che anche quest’anno si fregerà della prestigiosa collaborazione con BIS – Biella Saperi&Sapori e Fondazione Biellezza e con Slow Food Italia. Tutte le sere dalle ore 17 – Piazza del Monte – Biella (ingresso gratuito)

Per questo lungo weekend del gusto di alta qualità volto a promuovere le eccellenze gastronomiche e culturali del Biellese scenderanno in campo i 4 birrifici artigianali biellesi Microbirrificio Birra Elvo, Birrificio Beerin, Birrificio Un Terzo e Birrificio Jeb.

Insieme offriranno un gustoso assaggio di ciò che sarà la settima edizione di Bolle di Malto che lo scorso anno ha riscosso così tanto consenso non solo da parte del pubblico biellese, ma anche da quello proveniente da tutta Italia e dall’estero.

I numeri del 2022 sono eloquenti: oltre 100.000 presenze registrate, 45.000 litri di birra erogati, 80.000 bicchieri utilizzati, 30 relatori per gli Stati Generali della Birra, 40 ore di musica dal vivo, 5 lingue straniere parlate (inglese, tedesco, spagnolo, francese e olandese).

La novità di questa anteprima sarà rappresentata anche dalla proposta di una selezione di birre artigianali, intitolata “Giro d’Italia”, realizzata proprio in collaborazione con Slow Food Italia per raccontare attraverso un giro di birra quanto si possa sperimentare in un sorso una mappa sensoriale capace di far capire, bevendo bene e responsabile, quanto il prodotto brassicolo artigianale sia simbolo di sostenibilità, salute alimentare, cultura e valorizzazione del territorio.

Il tutto naturalmente sarà accompagnato da street food di qualità e musica a basso impatto acustico in diffusione, in attesa poi di tastare in chiave più estesa le prelibatezze del palato e della musica dal vivo che verranno somministrate da fine agosto ai primi di settembre.

Intanto dopo la tappa al concertone del 1 maggio in Piazza San Giovanni a Roma dove il marchio Bolle di Malto è stato trasmesso in diretta nazionale e dove nel backstage tutti i migliori artisti del panorama musicale italiano hanno potuto dissetarsi con il meglio dei prodotti a base di luppolo “Made in Biella”, sono state annunciate ufficialmente le date in cui si svolgerà Bolle di Malto 2023 ovvero dal 28 agosto al 4 settembre.

Ci vediamo prossimamente in Piazza del Monte e ancora dopo nel cuore dell’estate nella sempre più spumeggiante Piazza Martiri della Libertà!