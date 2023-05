Play the Games, la cerimonia di inaugurazione a Biella, Corradino: "Saranno giorni bellissimi e intensi", foto e video Mattia Baù

"Biella una città che è molto amica degli Special Olympics da sempre, io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo, perchè tutto quello che si può fare per questo momento di educazione, inclusione, la nostra amministrazione sarà sempre disponibile, grazie e tutti e benvenuti. Evviva gli Special Olympics!". Sono state le parole del sindaco di Biella Claudio Corradino, ieri sera venerdì 12 maggio in occasione della cerimonia inaugurale della 5a edizione di Play the Games che quest’anno assumeranno la valenza di “Giochi Nazionali Estivi” e affiancheranno i Mondiali Special Olympics, che si svolgeranno a Berlino dal 17 al 25 giugno, ospitando 14 regioni italiane e 19 discipline.

L'inaugurazione si sarebbe dovuta tenere a Sordevolo, ma per via del maltempo è stata organizzata al Palapajetta. Presente comunque in sindaco di Sordevolo, Alberto Monticone.

Sono stati diversi i momenti solenni nel corso della serata, dal discorso del sindaco, del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, all'accensione del triponde, momenti di musica e spettacolo e il canto dell'Inno di Mameli da parte di Silvia De Santis e Riccardo Ruggeri. In apertura della serata è stato anche letto il messaggio dei saluti da parte del Ministro alla Transazione Ecologica Gilberto Pichetto oltre a quello dei Governatore del Piemonte Alberto Cirio. Madrina dell'evento è stata Lucia Gravante (sorvegliante de Il Collegio).

Le regioni rappresentate a Biella sono: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; circa 70 i team, 1000 gli atleti, 250 i tecnici e circa 300 volontari, che coinvolgeranno la maggior parte delle scuole del territorio.