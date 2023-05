Al Liceo Avogadro una serata di parole e musica dedicata a Franco Battiato

Venerdì 19 maggio il Liceo “A. Avogadro” di Biella dedicherà una serata di parole e musica alla figura di Franco Battiato, per ricordarlo a due anni dalla sua scomparsa. L’evento, intitolato “Il mio Maestro mi insegnò” (da un verso della canzone Prospettiva Nevski), si terrà nell’Aula Magna di via Galimberti alle 20:45.

La serata costituisce l’appuntamento conclusivo, per quest’anno scolastico, del ciclo di incontri culturali “Whats’ Up – Cosa succede al Liceo?”, tornato per l’occasione al consueto orario serale, coinvolge il gruppo di studenti di Avogadro Social Club, il progetto coordinato dal docente Silvestro Russo per la realizzazione di contenuti sul web, e la redazione del TG Avogadro, il notiziario di recente istituzione che documenta sul web le iniziative del Liceo.

La serata sarà presentata dall’ex allievo Lorenzo Iorfino; Fabrizio Scanzio, Silvestro Russo e Guglielmo Sangiorgi ripercorreranno alcuni momenti della lunga carriera del Maestro, mettendone in luce gli aspetti più significativi. A Federica Gangarossa e Federico Barazzotto, rispettivamente alla voce e al pianoforte, sarà assegnato il compito di ricreare dal vivo le musiche del Maestro.