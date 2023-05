Torna "Una domanda per autore", il Concorso per le superiori del Piemonte per il Premio Biella Letteratura e Industria

Fra le iniziative collegate al “Premio Biella Letteratura e Industria”, anche per questa edizione 2023, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, e Rotary Club Valle Mosso e di VideoAstolfoSullaLuna, con il patrocinio della Provincia di Biella, rinnovano il concorso “UNA DOMANDA PER AUTORE” aperto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori del Piemonte.

"Il concorso - dichiara Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese - si propone di promuovere la conoscenza delle opere finaliste del Premio Biella Letteratura e Industria e indurre i giovani ad interrogarsi sui temi del mondo del lavoro. Il Concorso Scuole è un’attività che, come Gruppo Giovani, sosteniamo con entusiasmo perché rappresenta uno dei momenti in cui il dialogo con le giovani generazioni si concretizza attraverso un’esperienza unica, capace di coinvolgere i ragazzi in modo positivo e stimolante".

Lunedi 29 maggio la Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria svelerà i nomi degli autori finalisti e i titoli delle loro opere. Da quel momento, le ragazze e i ragazzi saranno invitati a formulare una domanda da rivolgere loro, e potrà riguardare l’opera in concorso o gli argomenti in essa trattati.

Mercoledi 7 giugno, dalle 10 alle 12, il Concorso “Una domanda per autore” incontra gli studenti nell’ambito del progetto BiWild, a Palazzo Ferrero. L’appuntamento di presentazione di questa nuova edizione sarà un vero e proprio workshop sulle tecniche di intervista con la guida di Valentina Berengo, giornalista e co-fondatrice di Scrittori a Domicilio, il primo canale di presentazione di libri on line, con oltre 600 dirette streaming con scrittori e scrittrici del panorama letterario italiano.

Un altro appuntamento supportato dal Premio Biella Letteratura e Industria e pensato per gli studenti è il workshop di Scrittura Creativa tenuto dalla scrittrice Sara Loffredi, già finalista del Premio Biella Letteratura e Industria 2021 e vincitrice del Premio Giuria dei Lettori con “Fronte di scavo” (Einaudi), previsto per il giorno precedente al workshop, martedì 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00.

La giuria del Concorso Scuole sarà presieduta da Maria Teresa Furci, rettore del Convitto Nazionale Umberto I a Torino e Stefano Aglietta, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e composta da: Pier Francesco Gasparetto, presidente della Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, cinque rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori, un giornalista per testata locale, un docente per ogni istituto scolastico e un rappresentante di VideoAstolfoSullaLuna.

Un altro appuntamento molto importante per gli studenti sarà sabato 21 ottobre alla Biblioteca di Città Studi di Biella. Un’occasione speciale per conoscere i finalisti di questa edizione del Premio Biella e preparare al meglio le domande da inviare al Concorso.

Le domande dovranno essere consegnate alla Segreteria del “Premio Biella Letteratura e Industria” (Città Studi S.p.A., Corso Pella 2b, 13900 Biella) entro il 3 novembre 2023. La giuria selezionerà due domande per ogni opera finalista. La giuria procederà, quindi, ad individuare le domande vincitrici del concorso, che saranno premiate nel corso della cerimonia finale del Premio Biella Letteratura e Industria, sabato 25 novembre 2023. I video delle dieci domande finaliste scelte dalla giuria verranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook del Premio Biella Letteratura e Industria.

Il primo classificato riceverà un premio di 300 euro e un paio di scarpe Yuool. Per il secondo classificato, un premio di 200 euro e un cappello baseball (Cappellificio Biellese 1935), e infine, per il terzo posto, 100 euro e una cuffia (Cappellificio Biellese). Confermato il sostegno anche del Rotary Club Valle Mosso con il Premio Rotary Club Valle Mosso riservato al migliore elaborato prodotto dai finalisti del Concorso Scuole. In palio, un premio di 300 euro.