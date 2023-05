Incidente sull'autostrada A5: auto finisce in una scarpata, conducente portato in ospedale a Ivrea

Ha fatto tutto il conducente, che verosimilmente ha perso il controllo della vettura, finendo non solo fuori strada ma direttamente in mezzo ai campi.

Conducente in codice giallo a Ivrea

Paura nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, per l'incidente avvenuto sull'autostrada A5, tra San Giorgio Canavese e Volpiano, in direzione Torino. La persona alla guida, unica a bordo dell'auto, è rimasta ferita, venendo trasportata in codice giallo all'ospedale di Ivrea.

Limitati i disagi per la circolazione

Intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco (con l'elicottero) e sanitari del 118. Poche le difficoltà causate alla circolazione.