Ubriaco barcolla lungo la strada a Valle Mosso, trasportato in ospedale dal 118

Intervento dei Carabinieri nella tarda serata di ieri venerdì 12 maggio a Valle Mosso dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo che camminava lungo la strada barcollando, evidentemente in stato di ubriachezza.

Sul posto è quindi arrivato il 118 che ha trasportato l'uomo, un 55enne residente a Valdilana, al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Il 118 nella stessa serata intorno a mezzanotte e mezza ha portato al Pronto Soccorso anche un 27 residente a Pettinengo su segnalazione al 112 da parte di una ditta di vigilanza che ha visto il ragazzo anche in questo caso in evidente stato di ubriachezza che camminava lungo una via centrale di Gaglianico. Il ragazzo per via di una caduta si è anche procurato una escoriazione al volto.