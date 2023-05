Ascensore bloccato in comune a Cossato. Arrivano i vigili del fuoco che salvano un matrimonio

L'assessore Sonia Borin che doveva officiare il matrimonio è scesa dal piano superiore dove già si trovava, per accompagnare con l'ascensore dove si sarebbe svolta la cerimonia sposi parenti e invitati. Poco dopo la chiusura delle porte per risalire, l'ascensore è però rimasto bloccato. Per un momento la mente è volata al Manzoni con la famosa frase "Questo matrimonio non s'ha da fare", mentre fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, con un sorriso.

Ora l'assessore Borin racconta l'accaduto con il sorriso, anche se non nasconde che sul momento un po' di agitazione forse più da parte sua che degli sposi c'è stata. "Mi è spiaciuto molto perchè era il loro momento e c'era un bimbo di 4 anni chiuso con noi - racconta - . In mattinata l'ascensore era già stato usate diverse volte e funzionava bene. Al momento di risalire con sposi e invitati si è bloccato e devo dire che subito non sapevo cosa fare anche perchè avevo lasciato il telefonino sopra e non mi ricordavo il numero del sindaco che era a Udine. Il problema era che per entrare serviva il pass, perchè il Comune era chiuso al pubblico, quindi subito non sapevo come fare. Alla fine abbiamo rintracciato un assessore perchè aprisse e chiamato i Vigili del Fuoco perchè il tecnico non era ancora arrivato e non volevo che il bimbo si spaventasse. Gli sposi alla fine erano tranquilli, hanno sempre mantenuto la calma. Sono io che non appena siamo usciti ho offerto a tutti un caffè prima di celebrare il matrimonio, per riprenderci un attimo. Marito e moglie alla fine mi hanno anche invitata al pranzo visto che per un'oretta abbiamo condiviso questa avventura, solo che non sono potuta andare. Per il piccolo è stato bello quando ha visto arrivare i Vigili del Fuoco, che per noi sono come stati degli eroi che ci hanno salvato! Alla fine sembrava una favola..."