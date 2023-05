Lite in piazza 1° Maggio a Biella, volano spintoni tra due ragazzi in piena notte, foto archivio

Intervento dei Carabinieri in piazza 1° Maggio ieri notte venerdì 12 maggio a Biella intorno alle 3. A chiamare il 112 è stata una persona che avrebbe visto due giovani schiaffeggiarsi.

All'arrivo dei militari le parti erano tranquille. Secondo le informazioni raccolte, sembra che sentito dei rumori provenire da dove si trovavano dei veicoli in sosta, un gruppo di giovani sospettando che qualcuno avesse potuto danneggiare la loro auto, si sia avvicinato per controllare che non fosse successo nulla. In quel momento si sarebbero trovati davanti due ragazzi ai quali avrebbero chiesto che cosa stava accadendo e tra questi due sarebbe scoppiata una lite al culmine della quale sarebbero volati spintoni.

Nessun veicolo sarebbe comunque stato danneggiato.