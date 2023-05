Il Comune di Biella organizza un soggiorno marino a Senigallia dal 2 al 16 settembre

Nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Biella propone un soggiorno marino a Senigallia.

Periodo: 2 - 16 settembre 2023 (15 gg. - 14 notti) - Hotel Villa Sorriso *** - Senigallia (AN) Quota di partecipazione: € 750,00 Supplemento camera singola: € 280,00 Soggetto organizzatore: Travel Friends srl La quota comprende: trasporto A/R in bus Gt da Biella a Senigallia e ritorno, pensione completa bevande incluse, servizio spiaggia un ombrellone ogni due lettini, una escursione di mezza giornata a Loreto, accompagnatore/animatore a seguito del gruppo per tutta la durata della vacanza e assicurazione.

Iscrizioni riservate ai cittadini residenti a Biella di età pari o superiore a 60 anni nei limiti dei posti disponibili. Eventuali richieste di non residenti saranno collocate in lista d’attesa. Prenotazioni telefoniche al numero 015-3507857, da effettuarsi giovedì 18 maggio 2023, dalle ore 8,30 alle ore 11.30.

I richiedenti saranno ricevuti su appuntamento presso il Settore: Servizi Sociali, Ufficio Promozione delle attività Sociali per la terza età, via Tripoli 48, piano terra.

L’hotel Villa Sorriso è un’accogliente struttura situata in posizione fronte mare a Senigallia, completamente ristrutturata, in una zona tranquilla, ma ben servita da attività commerciali. La gestione famigliare offre un servizio professionale e di qualità, all’interno di un ambiente dall’atmosfera calorosa e rilassante. Le camere sono ampie e luminose, arredate con cura e gusto; sono tutte dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, aria condizionata, mini frigo, wifi, cassaforte. La ristorazione, curata dai titolari, propone piatti della cucina tradizionale con menù a scelta tra due primi e due secondi, carne e pesce, buffet delle verdure, dessert e frutta. L’hotel è dotato di spazi comuni: hall con bar e sala tv, sala ristorante, portico attrezzato con poltroncine.