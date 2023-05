Una cornacchia cade dall'albero ai giardini a Biella, la portano in salvo personale del recupero di fauna selvatica e Vigili del Fuoco, FOTO

Il personale per il recupero della fauna selvatica della provincia di Biella e i Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi sabato 13 maggio hanno salvato una cornacchia caduta da un albero ai giardini Zumaglini a Biella.

A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti ai giardini che hanno visto l'animale a terra. Il volatile è quindi stato messo in una scatola dal personale per il recupero della fauna selvatica della provincia di Biella, che ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che con l'ausilio di una scala ha portato il piccolo vicino al nido da dove da quando era caduto la mamma non si è mai allontanata.