Valdigne Triathlon: 75 atleti impegnati in molte competizioni, tanti successi e ottimi piazzamenti FOTO

Il lungo weekend sportivo del Team verde-turchese-oro è iniziato venerdì 5 maggio con i Campionati Mondiali di Triathlon Cross di Ibiza (SPA) dove il lecchese Michele Bonacina in maglia azzurra, con una gara di altissimo livello, ha conquistato un prestigioso 7° posto assoluto.

Sabato 6 maggio, a Milano presso l’Idroscalo, è andato in scena, organizzato da Follow Your Passion, il doppio appuntamento del Triathlon Sprint e del Triathlon Olimpico. Nello Sprint, per i colori Valdigne Triathlon, strepitosa vittoria assoluta, al rientro dopo un lungo infortunio, per la lecchese Carlotta Bonacina, protagonista di tre frazioni ad alto livello, al maschile ancora un podio per il Coach biellese Stefano Massa argento tra gli M4.

Nell’Olimpico, sugli scudi un altro biellese, Marco Schiapparelli, 4° nella categoria M2, buona la gara del varesino Salvatore Favata 16° tra gli S4. Anche a Caldaro, tra le bellissime vigne dell’Alto Adige, 5° posto assoluto nel classico Olimpico del Lago di Caldaro per Marco Lorenzon.

A Loano (SV) tra sabato 6 maggio e domenica 7 maggio era programmata una due giorni molto intensa e di grande importanza per il Triathlon Italiano: le Gare giovanili di Circuito Nord Ovest, il Campionato Italiano di ParaTriathlon, il Campionato Italiano Universitario e il Triathlon Sprint di Circuito Nazionale di Triathlon. La competizione è stata perfettamente organizzata dalla società Doria Nuoto Loano e ha visto la massiccia partecipazione di atleti e Team di ogni parte d’Italia, sempre coinvolgente il commento dello Speaker Dario “Daddo” Nardone.

Le gare iniziali sono state quelle delle categorie “Giovani” (Youth B – Junior e Youth A). Le prime a scendere in gara sono state le Youth B femmine (che hanno gareggiato con le Junior), molto bene (nonostante una caduta iniziale in acqua) la biellese Costanza Antoniotti, in decisa crescita di condizione, 4° al traguardo, 6° la torinese Silvia Turbiglio, molto positiva nella frazione ciclistica.

Prova da incorniciare per l’altra biellese Carlotta Freguglia, 11° seguita dalle bravissime torinesi Alice Col, 12°, e Ludovica Sabbia, 15°. Tra i maschi Giacomo Gangi 10° fra gli Junior; tra gli YB maschi ottimi piazzamenti per il torinese Filippo Col (14°), il biellese Alessandro Iovino (21°), i torinesi Marco Sabbatini (23°) e Filippo Gai (24°) a testimonianza di un grande risultato del Team.

Tra le YA femmine ancora una prova “tutta grinta” per l’arquatese Erica Pordenon, che in un crescendo rossiniano a conquistato uno strepitoso argento, seguita dalla parmense Asia Baistrocchi (7°) e dalla ligure Ginevra Sclavo (11°) entrambe in decisa crescita di prestazione. Al maschile tanti piazzamenti prestigiosi: Lorenzo Gatti (13°), Lorenzo Strazzari (17°), Matteo Micheletti (23°), Leonardo Chierotti (37°), Kasian Giacobone (38°) e Pietro Col (43°).

Al pomeriggio si sono disputate le gare riservate alle categorie dei “Giovanissimi”, ottime “race” per la biellese Cecilia Lorenzoni, che dopo essere uscita prima dall’acqua, ha conquistato il 7° posto tra le Ragazze, seguita dall’altra biellese Caterina Pinna, 9^, autrice di una grande rimonta nella seconda parte di gara. In questa categoria decisamente buone le prove della biellese Martina Cigolini (22°), della torinese Chiara Gai (23°), della ligure Giada Sclavo (25°) e delle altre biellesi Cecilia Melicar (28°) e Giulia Ferrari (29°).

Nella categoria “Ragazzi” bella gara del biellese Federico Cagnin (9°) e prestazioni top per i torinesi Pietro Ciccarelli (13°) e Leo Bergesio (21°). Dulcis in fundo è giunto l’oro tra gli Esordienti, per la soddisfazione del gruppo di Pralino Sport allenato dall’olimpionica Beatrice Lanza, con un grintosissimo Thomas Zecchini per lui tre frazioni perfette e primo gradino del podio.

Altro piazzamento di prestigio per Marco Turbiglio (7°) per la soddisfazione di Coach Maria Angioni, buone le gare del torinese Guglielmo Chierotti (30°) e per il biellese Lorenzo Ramella Pollone, debuttante nella triplice, che nonostante una caduta, ha chiuso in 33° posizione con i complimenti di tutti per la tenacia!

Domenica, sempre nella splendida cornice del lungomare di Loano, si è disputato il Campionato Italiano di ParaTriathlon, per i colori verde-turchese-oro, ancora il massimo alloro italiano per Francesca Tarantello che in coppia con la sua Guida Silvia Visaggi ha conquistato il primo gradino del podio.

Nella tarda mattinata si è disputata sulla distanza Sprint la 1^ Prova di Circuito Nazionale di Triathlon valida anche per il Campionato Italiano Universitario, la gara sia al femminile che al maschile ha visto una partecipazione di altissimo livello considerando la concomitante validità per i due Eventi. Nel Campionato Italiano Universitario, ben due atlete di Valdigne Triathlon sul podio, argento per una sempre più performante Francesca Crestani e bronzo per la rientrante Carlotta Missaglia, oro per l’atleta di 707 Asia Mercatelli.

Nella classifica assoluta della gara Sprint, podio invariato per le prime tre posizioni, 4° posto, con una gara molto positiva per la italo-elvetica Letizia Martinelli, 9° posto per la giovane YB biellese (oro di categoria) Costanza Antoniotti, sempre tra le prime fino a due terzi di gara. Il dodicesimo posto, della varesina Erica Maculan (penalizzata da un errore di percorso), il 14° posto assoluto e bronzo YB per la torinese Silvia Turbiglio, il 17° posto assoluto e 4° YB per Ludovica Sabbia (altra debuttante), il 22° posto (6° YB) per la biellese Carlotta Freguglia, il 28° posto con l’oro M3 per la sempre medagliata biellese Alessandra Degiugno, il 30° posto (7° YB) per la torinese Alice Col completano un incredibile successo di squadra con ben 9 atlete nei primi 30 posti assoluti di cui ben 5 giovani Youth B.

Anche nella gara maschile un tripudio di grandi risultati per Valdigne Triathlon, il valdostano Davide Bajo con una gara regolare ha conquistato il 15° posto assoluto e l’argento tra gli S2, seguito dal loanese Ivan Cappelli, bronzo S2 e 16° assoluto, poi Giacomo Mazzolin 17° e le prove di Edoardo Mazzucco, il casalese ha chiuso in 30° posizione e 19° S1, bravo il giovane vigevanese Giacomo Gangi, bronzo Junior e 39° assoluto, un altro bronzo tra gli S4 per il canavese Fabio Conti.

Ottavo fra gli YB Filippo Gai e decimo Marco Sabbatini, 4° ai piedi del podio di categoria Gabriele Verdoja tra gli M1, seguito da Andrea Pirana 5° di categoria, sempre M1. Ottimi piazzamenti per Andrea Gangi (7° M3) e Sergio Pordenon (10° M3), altro piazzamento per il biellese Sergio Costa (14° M3), 10° S4 Salvatore Favata e 13° M1 il biellese Andrea Ramella Pollone.

Nota di merito per il biellese, l’eterno Claudio Ramella Bagneri, ancora una volta sul gradino più alto del podio tra gli M7 a cui lo Speaker Daddo Nardone ha tributato un encomio pubblico! Peccato per il giovane Filippo Col che, quando stava disputando un’ottima frazione ciclistica è stato fermato da una rottura meccanica.

La giornata si è chiusa con la premiazione delle tre migliori squadre della Prova loanese del Circuito Nazionale di Triathlon, grande la soddisfazione per Valdigne Triathlon che ha conquistato l’oro davanti a Raschiani Triathlon Team Pavese e a Magma Team. Sempre domenica 7 maggio si è disputato a Candia lo storico e impegnativo Triathlon Olimpico e Medio no Draft, anche qui numerosi i body di Valdigne presenti nella gara organizzata da Torino Triathlon. Tra le donne, ancora una super prestazione per la varesina Sara Speroni, bronzo assoluto nell’Olimpico con le frazioni di bike e run al alto livello.

Tra gli uomini ottimo 4° posto tra gli M3 per Dario Nitti, bronzo tra gli M5 per il lunghista torinese Danilo Zambon, buon piazzamento per il biellese Francesco Iovino 29° M3. Nel Medio, il biellese Fabrizio Ghilardi, ha conquistato il 7° posto tra gli M4, con un crono finale di rilievo. A Venezia - Jesolo è andato in scena domenica 7 maggio il 70.3 del Circuito IM (Triathlon Medio o Mezzo IronMan) anche qui non potevano mancare gli atleti di Valdigne Triathlon con i buoni piazzamenti di categoria per il biellese-canavesano Massimiliano Rossetti e per il milanese Edoardo Vittucci. Ad Ibiza nel Mondiale Age Group di Triathlon Lungo ha partecipato il biellese Alberto Belli, vero globetrotter del mondo della Triplice, sulla distanza 3km swim-120km bike-30km run.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per l’ Europe Cup di Caorle e per l’Interregionale Giovanile di Varedo.