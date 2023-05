Soroptimist Biella, 198 i partecipanti a "...tutti insieme" a Candelo

Ieri giovedì 11 maggio si è svolta la camminata ludico motoria a passo libero e sono stati 198 i partecipanti. La prima delle donne ad arrivare è stata Matilde Bonino, primo tra gli uomini Matteo Riva.

"Grazie alle aziende che hanno collaborato all’evento - scrive Soroptimist Club Biella in un post sui social - . Questa è un occasione per promuovere lo spazio urbano e naturale dell’eco sostenibilità, degli ecosistemi, il volontariato con il nostro service al consultorio “La persona al centro” un servizio di consulenza offerto a tutte le donne in difficoltà e uno stile di vita sano coinvolgendo tutti anche i meno esperti. Riscopriamo il nostro territorio e la sua bellezza camminando tutti insieme".