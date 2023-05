Bocce, Gaglianico ad Aosta per lo scudetto

Sarà il Bocciodromo Comunale Giusto Grange di Aosta domenica 14 maggio il teatro della Final Four scudetto di bocce, specialità volo, con protagonista Crc Gaglianico, giunto terzo al termine della regular season del Campionato di Serie A.

Gaglianico incontrerà La Persosina in semifinale. Questi i precedenti e le statistiche di una sfida che ha il sapore del “classico”.

Gaglianico e La Perosina tornano ad incontrarsi in final four dopo le semifinali del 2018, 2019, 2021 e 2022. 17-7 per i torinesi e 12-12 gli esiti dei due confronti in campionato. Meno evidenti i divari scaturenti dal rendimento. Combinato: favoriti i biellesi con i 27 punti raccolti da Doria (3 vinte, 1 pari, 2 perse) e Graziano (10 vinte, 2 perse), rispetto ai 19 di Kozjek (3 vinte, 1 pari, 5 perse) e Matteo Mana (6 vinte, 3 perse). 75 a 65 le rispettive rese a coppie.

La Perosina farà affidamento su Feruglio-Melignano (24/28), Kozjek-Janzic (13/16) e Griva-Melignano (18/26), mentre i biellesi di Sandro Bonino schiereranno Doria-Cibrario (16/18), Doria-Ariaudo (10/12) e Bunino-Cibrario (10/12). Individuale: si acuisce il divario numerico, 82 a 62. Protagonisti quasi certi : Janzic (26/30), Feruglio (22/30), Matteo Mana (19/24) e Pautassi (22/34), Graziano (22/34), Bunino (14/26). Terne: 23 a 21. Le papabili, Collet-Longo-Matteo Mana (13/18) e Doria-Cibrario-Ariaudo (8/12).

Equilibrismi nella parte centrale. 22 a 23, con Brnic-Matteo Mana (7 vinte, 2 pari, 6 perse) e Roggero-Simone Mana (6 vinte, 3 pari, 4 perse), le coppie indiziate per la sfida in staffetta. 42 a 45 le rese del tiro di precisione. Saranno Janzic (8 vinte, 1 pari, 4 perse) e Feruglio (10 vinte, 1 pari, 7 perse) ad affrontare Bunino (13 vinte, 4 perse) e Graziano (9 vinte, 1 pari, 7 perse). Anche il progressivo (28 a 25) non dovrebbe discostarsi dal testa-a-testa fra Brnic (12 vinte, 2 pari, 2 perse) e Roggero (9 vinte, 3 pari, 3 perse).

Nell'altra semifinale, BRB Ivrea, prima al termine della stagione regolare, se la vedrà contro la Maranese. Semifinali a partire dalle 9 di domenica 14 maggio. A seguire la finale scudetto