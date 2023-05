Biella Motor Team alla Targa Florio

Anche la scuderia Biella Motor Team era al via della prestigiosa Targa Florio, prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, che si è disputata sugli asfalti siciliani tra venerdì 5 e sabato 6 maggio.

In gara c’era il navigatore Luigi Cavagnetto con il giovane pilota Alessandro Forneris con cui disputa la Suzuki Rally Cup istituita dalla filiale italiana della Casa giapponese. Dopo una gara ad alto livello a bordo della loro Suzuki Swift Sport Hybrid, di punti preziosi per il trofeo monomarca della Casa giapponese. Hanno chiuso al quarantaquattresimo posto assoluto ma possono recriminare perché, per un solo secondo, hanno visto sfumare il terzo posto posto di trofeo e la vittoria tra gli Under 25.

L’ottima prestazione però rimane e fa ben sperare per i prossimi impegni del monomarca Suzuki.