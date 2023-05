Ponte della tangenziale, Corradino risponde a Biella al Centro: "E' sicuro, nessun allarmismo"

E' di questi giorni la notizia di una nuova interrogazione (la terza) sul ponte della tangenziale a firma di Biella al Centro leggi Ponte della tangenziale, Biella al Centro: "A quando i lavori previsti dal 2018?

E il sindaco Claudio Corradino in diretta social oggi venerdì 12 maggio ha smorzato i toni: "Non si devono fare allarmismi di questo genere - ha dichiarato - . Prima di tutto è in gestione ad Anas, non è di nostra competenza, ma in ogni caso sono andato a tutte le riunioni che trattavano del tema e conosco la situazione, il ponte è sicuro. Dopo il crollo nel '93 sono stati messi a norma tutti i piloni, ed è sempre monitorato da sensori che al minimo cenno avviserebbero, quindi non allarmatevi, anche io ci passo sempre più volte al giorno, non c'è nulla da temere".