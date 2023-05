Forum sul lavoro/Chiorino(Fdi): “Garantire dignità del Lavoro”

“Il nostro impegno è quello di garantire la dignità del lavoro a chi cerca un’occupazione in Italia che deve essere qualificata e di qualità per permettere anche alle attività produttive di essere sempre più competitive nei mercati. Bisogna continuare a invertire la rotta della narrazione disfattista che nel recente passato ha dipinto l’Italia come una Nazione in caduta libera perenne: il Governo Meloni anche attraverso il nuovo Decreto Legge sul Lavoro sta lavorando in questa direzione, per mettere un freno chi ha tentato di raccontare un’Italia in declino con l’unico risultato di far del bene alla concorrenza estera e schiacciando sempre di più il nostro sistema economico produttivo che in questo modo ha visto disperdere i suoi talenti, regalandoli al resto del mondo”.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino, invitata a chiudere i lavori della mattina del Forum sul Lavoro organizzato presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo da JobsLab Synergie. All’evento hanno partecipato i massimi esperti a livello nazionale sul tema e, in collegamento da remoto, anche il Ministro al Lavoro Marina Calderone. L’Assessore Elena Chiorino nel suo intervento si è concentrata sui temi che sono stati al centro del suo mandato: orientamento, formazione altamente qualificante, Academy di filiera, sostegno alle imprese e occupazione femminile.

"Il compito della politica - ha sottolineato l’Assessore Chiorino - è quello di ampliare il ventaglio di possibilità destinate a lavoratori, piccole e medie imprese, micro imprese, imprese familiari o grandi gruppi, affinché siano in grado di acquisire maggiore orgoglio e consapevolezza del proprio valore che contribuisce a rendere unica la nostra Nazione nel mondo. Siamo la settima potenza mondiale e lo dobbiamo alla nostra unicità, al nostro brand forte e riconoscibile qual è il Made in Italy, che ci differenzia e caratterizza e che è frutto della capacità degli italiani di saper fare e bene. Dobbiamo garantire un futuro ai giovani ed è per questo che credo in percorsi di orientamento e di formazione che valorizzino le attitudini dei nostri ragazzi e al contempo diano risposte concrete alle imprese che vogliono essere più competitive sui mercati. Le donne non devono essere costrette a scegliere se essere lavoratrici o madri: in Regione Piemonte abbiamo esteso gli orari delle scuole dell'infanzia a pari tariffa per permettere alle mamme lavoratrici di avere un sostegno concreto nell’accudimento; inoltre proprio ieri abbiamo presentato un Disegno di Legge per i servizi all’infanzia dai 0 ai 6 anni, riforma attesa da ben cinquant’anni”.