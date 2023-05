Bollette rifiuti più salate rispetto all'anno passato per i commercianti a Biella, Corradino: "Ecco i motivi"

Bollette Seab in consegna questi giorni più care per i commercianti a Biella. "E' vero ma ci sono motivi precisi", ha spiegato il sindaco Claudio Corradino in una diretta sui social oggi venerdì 12 maggio.

In particolare, spiega Corradino, negli anni passati una parte della bolletta era pagata dal Comune come "ristoro Covid" e l'anticipo richiesto dalla Seab si fermava al 55%.

Ora le cose sono cambiate, spiega il sindaco: "Il Covid è stato un fatto eccezionale, ora quegli aiuti non li diamo più - conclude - . Inoltre l'anticipo che chiedeva Seab si fermava al 55% ora è del 75%, ma al saldo la bolletta avrà un aumento più contenuto come avevamo detto prima che venissero consegnate".