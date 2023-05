La Pro Loco di Candelo lancia “Degustando”, una passeggiata enogastronomica di 5 tappe, VIDEO

Domenica 28 maggio avrà luogo “Degustando”, la passeggiata enogastronomica realizzata dalla Pro Loco di Candelo; un percorso di degustazione composto da 5 tappe, con una lunghezza complessiva di circa 12 km. L’orario di partenza sarà tra le ore 9,30 e le 11, ed ogni partecipante può partire quando vuole in questa fascia oraria.

Le partenze, dal Palazzetto dello Sport di Candelo, saranno scaglionate in modo da permettere a tutti di effettuare il percorso e di assaggiare i piatti proposti, come da programma. Il percorso attraverserà la Baraggia per arrivare, infine, al Ricetto di Candelo. Vi saranno 5 postazioni diverse in cui verranno serviti prodotti tipici abbinati a vini del territorio; ad ogni tappa, sarà possibile sostare per degustare i prodotti del territorio, accompagnati dalla musica di gruppi musicali.

“Siamo molto felici di questo evento” commenta Cristian Bonifacio, Presidente della Pro Loco di Candelo. “Questa volta abbiamo pensato ad una manifestazione fuori dal Borgo, organizzata in collaborazione con altre Pro Loco - tra cui quelle di Masserano e di Massazza -, gli Alpini di Candelo, l’associazione ViviAmo Candelo ed altre associazioni della zona”.

Il menù è composto da: gnocco fritto, affettati e grissini (1° tappa), insalata di riso e insalata di pasta fredda (2° tappa), polenta con spezzatino (3° tappa), formaggi e frutta (4° tappa), dolce e caffè (5° tappa). In ognuna delle 5 tappe è incluso l’abbinamento dei piatti con 2 vini locali.

Ad ogni partecipante verrà consegnato un “kit di benvenuto”, che comprende un calice per la degustazione, una bottiglietta d’acqua e un gadget.Le iscrizioni all’evento termineranno il 26 maggio.

Per info: www.candeloeventi.it/prodotto/degustando-tra-baraggia-e-ricetto-28-05-2023