I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 12, 13, 14 maggio

Venerdì 12 maggio

- Biella, alle ore 21, presso il PalaPajetta di via Pietro Pajetta Cerimonia d’apertura dei Play the Games 2023. Arrivo delegazioni accredito. Dalle ore 14.00/18,00 gare (Nuoto, Tennis, Bocce)

- Occhieppo Inferiore, il gruppo di minoranza invita cittadini ed amministratori a un momento di riflessione sulla Valle dell’Elvo alle 20,30 al salone polivalente

- Biella, “Campioni sotto le Stelle” presenta Andriy Shevchenko alle 21 al Sociale

- Vigliano, alle ore 17.00, alla Biblioteca Comunale Aldo Sola si presenta l'opera prima di Sara Anchisi, dal titolo "Una mente eccelsa. Piccolo omaggio a Amedeo Avogadro".

- Valdilana, Mosso, Borgata Sella 1, Venerdì culturali, Savino Calabrese: Il carattere profetico delle opere di misericordia dalle 21 alle 23

- Ronco, via Roma 40, Dall'argilla al vaso dalle 9,30 alle 12 Corso base di Tornio Zen. Edizione serale il lunedì e diurna il venerdì, per la durata di 4 incontri.

- Biella, Valli Biellesi 10° edizione, gara di regolarità per auto storiche verifiche tecniche ore 16:30 - 20:30 Via Aldo Moro BIELLA

Sabato 13 maggio

- Biella e Magnano (Golf) Play the Games 2023, Ore 8,30/18,00 gare (Nuoto, Tennis, Bocce, Golf, Judo, Karate, Finali Special Football).

- Biella, nell’ambito della quinta edizione di “Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni”, visita guidata al Piazzo in compagnia della guida Fabrizio Gremmo di Discovery Alto Piemonte. Appuntamento a Palazzo Ferrero dalle 15 alle 17

- Biella, Valli Biellesi 10° edizione, gara di regolarità per auto storiche, partenza ore 9:30 - P.za Martiri della Libertà - BIELLA, arrivo 16,40 sempre in piazza Martiri, organizza Veglio 4X4

- Biella, concerto de I Sabbia a Hydro

- Ponderano, Pundran al corsa 10° edizione, partenza alle 18,30 organizzata da Oratorio San Lorenzo con la Collaborazione tecnica AS Gaglianico 1974

- Biella, dalle 9 alle 18 al Menabrea Botalla Museum di Biella, un laboratorio di arteterapia, danzaterapia e musicoterapia, de il Tempio Magico, segue apericena

- Borriana, mercatino festa mamma dalle 10 alle 19 nel cortile dell'oratorio

- Biella Chiavazza, spettacolo in piemontese de i Nuovi Camminanti, "La colpa fu del fico" al Teatro. Il ricavato sarà destinato al progetto Data Manager in Ematologia di Fondazione Clelio Angelino alle 21

- Biella 16º convegno annuale di Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, all’Auditorium di Città Studi (a Biella in corso Pella 2). Dalle 9

- Biella, alle 21.00 a Palazzo Ferrero al Piazzo ingresso libero fino a esaurimento posti. “La solitudine del viaggio” con la regia di Paolo Zanone sul testo “Il valzer” di Monica Gasparini e l’intervista alla capotreno Marta Layla Napolitano.

- Biella, "Donne in viaggio - acqua terra aria fuoco”, a Palazzo Ferrero fra le 17,30 e le 19,30 a cura di Voci di Donne

- Crevacuore, nella Piazza del Mercato dalle ore 9 e 30, sarà possibile acquistare i Cuori di biscotto e sostenere così i progetti di ricerca scientifica finanziati e sviluppati dalla Fondazione Telethon.

Domenica 14 maggio

- Biella Play the Games 2023, Ore 8,30/18,00 gare e premiazioni (Nuoto, Tennis, Bocce, Triathlon (dalle 15 alle 16).

- Masserano, il Polo Museale Masseranese sarà aperto alle visite e proporrà tre turni: 14.30, 15.30, 16.30.

- Bielmonte, dalle 10.00 alle 16.00 FOREST BATHING - FESTA DELLA FAMIGLIA Esperienza di immersione in natura per famiglie Giochiamo a rilassarci con alberi ed elementi della Natura In collaborazione con Giovani & Genitori Istruttori CSEN di Forest Bathing in collaborazione con Giovani Genitori Marco Bo, Fabrizio Calatti, Fabio Castello, Enrico De Luca.

- Oropa, “Polenta Run, Sacro e profano”, evento Tapa Run. Il ritrovo si terrà alle ore 9:30 presso il cancello d’ingresso del Santuario, per partire alle 10:00, con l’allenamento collettivo.

- Donato, a cura de l’associazione culturale Rina Valé di Donato “A spasso con i nostri amici a 4 zampe”, una passeggiata educativa e divertente. Ritrovo alle ore 15 nella piazzola antistante al distributore Q8 di Donato

- Oropa, Visite guidate al Santuario

- Pollone, Trofeo Frassati corsa competitiva e non, organizzata da Climb Runners in collaborazione con la Fondazione Frassati. Ritrovo presso il cimitero di Pollone, partenza 8,30, ritiro pettorali dalle 7,30.

- Zubiena, festa mamma e San Pancrazio

- Andorno, aperitivo letterario, alle 17:30, presso l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, Andrea Cantone presenterà il suo libro “La luce dell’equatore”, una storia africana.

- Biella, Pedalata in rosa, in memoria di Sara, partenza alle 15 dall'Accademia della Sport Pietro Micca in Corso Pella, l'intero ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia

- Ronco, Giro delle Valli Biellesi, 2° Memorial Andrea Lovero, partenza alle 10 presso area sportiva comunale Giuseppe Angelico strada Buratti della Malpenga, rientro alle 12.

- Biella, dalle 9 alle 19 al Chiostro di San Sebastiano, "I gatti invisibili" Con l’organizzazione di Gattopoli Made in Biella OdV.

- Borriana, mercatino festa mamma dalle 10 alle 19 nel cortile dell'oratorio

Le mostre:

- Biella, fino al 20/05/2023 Biella, auditorium di San Filippo "Scorci di vita urbana". Mostra di pittura sulla Città di Biella di Giorgio Marinoni. Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 - sabato dalle ore 16 alle 20 - domenica dalle ore 10 alle 20.

- Biella, "Roberto Gabetti fotografo", fino al 28 maggio, nei locali del Lanificio Maurizio Sella, nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.

- Biella, fino al 14 maggio al Piazzo, corso del Piazzo 22/24"Stati d'infanzia - Viaggio nel Paese che cresce"

- Biella, fino al 18 giugno, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo Mostra "VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni" dalle 10 alle 19

- Biella Piazzo a Palazzo Gromo Losa, fino al 14 maggio Stati d'infanzia - Viaggio nel Paese che cresce. Aperture: sabato e domenica, 24 e 25 aprile, 1 maggio dalle ore 10 alle 19.

- Dal 29 aprile fino al 15 ottobre a Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 "L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945". Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.