Giardino botanico di Oropa, tanti nuovi appuntamenti, FOTO

- Laboratori Pollicini Verdi del mese di Maggio

Tornano a partire da sabato 13 maggio prossimo i laboratori dei Pollicini Verdi al Giardino: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi... dove scoprire le meraviglie della natura e i segni d'arte per rappresentarla. Questi i due appuntamenti:

- L'albero di Munari ed i suoi abitanti - sabato 13 maggio 2023 ore 15:00

Laboratorio creativo in cui si scoprirà come gli alberi possano essere ricchi di biodiversità costruendo il proprio albero prendendo spunto dal testo di Bruno Munari “Disegnare un albero”, per poi personalizzarlo e popolarlo con le più varie forme di vita, non solo animali, ma anche funghi e piccole piante… come ricordo dell'esperienza ci si porterà a casa non solo l'albero ricco di biodiversità ricostruito, ma anche una piccola piantina da coltivare...

- VERDI...ma quanti tipi ne esistono in NATURA? - sabato 27 maggio 2023 ore 15:00

Esplorare il colore secondo Munari significa anche ricercarne le variabili e conoscerne la nomenclatura corretta. Scoprire intorno a noi dove si trova, capire come si fa a fare un colore. Il verde si ottiene mescolando il blu e il giallo, ma se utilizzo un giallo ed un blu diversi? quali e quanti verdi otterrò? Uno dei modi per esplorare il colore è la tecnica. Con quali strumenti? Acquarelli, matite colorate, pastelli a olio, a cera, pennarelli, carte...