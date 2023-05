10° VALLI BIELLESI: sono 107 gli iscritti

Sono stati da poco ufficializzati gli elenchi iscritti della decima edizione del Valli Biellesi, gara di regolarità classica valevole per il CIREAS e dell’abbinata regolarità turistica, primo appuntamento del Challenge ACI Biella. Al via del quinto appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche sono cinquantadue gli equipaggi iscritti ai quali se ne accoderanno tre con le vetture moderne, proponendo un elenco di indubbio spessore nel quale si contano una dozzina di conduttori classificati “Super Top” e altri sei “Top”.

Tra questi, al via ci saranno i vincitori di tre delle prime quattro gare disputate, ad iniziare da Guido Barcella e Ombretta Ghidotti su Fiat 508 C con la quale vinsero a Biella lo scorso anno e attualmente al comando nel Tricolore; al via anche i fratelli Scapolo, recenti vincitori a San Marino su analoga vettura e tra i pretendenti anche Angelo Accardo e Filippo Becchina, sempre con una 508 C, con la quale hanno primeggiato alla Millecurve di Avellino. Ad aprire le ostilità sarà la OM Superba 665, la vettura più datata del lotto essendo del 1926, di Federico e Alberto Riboldi tallonati dalla Fiat 514 del 1930 di Gianmario Fontanella e Alessandro Malta.

Da tenere d’occhio anche la Fiat 1100 di Mario Passanante e Alessandro Molgora e l’inconfondibile Fiat Duna di Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi, mentre a riproporre la sfida in famiglia ci proverà Nicola Barcella, attualmente secondo in Campionato con l’Autobianchi A112 Abarth che condividerà con Paola Maria Cicala. Sfida tutta da seguire anche quella tra gli equipaggi femminili con Rossella Torri e Caterina Vagliani su Autobianchi A112 opposte a Gabriella Scarioni e Ornella Pietropaolo su Innocenti Mini Cooper. Nella gara turistica che si disputerà come da regolamento su un numero inferiore di prove di precisione – 35 contro le 65 della classica – i favori propendono verso la Fiat 1100 R di Cosimo Gennari, già tre volte vincitore negli anni scorsi assieme a Giovanna Ferrari; a cercare di impensierirlo ci proverà sicuramente un altro dei vincitori della “turistica” negli anni scorsi, ovvero Filippo Anselmetti al via su Talbot Sunbeam Lotus. Cinquantadue gli equipaggi in questa gara, quattro dei quali con vetture post 1990.

La manifestazione entrerà nella fase saliente con le operazioni delle verifiche sportive ospitate dall’Agorà Palace Hotel a Biella nel pomeriggio di venerdì 12 maggio, dalle 16 alle 20, seguite dalle tecniche effettuate nell’adiacente via Aldo Moro dalle 16.30 alle 20.30. Solo su prenotazione, e al massimo per dieci equipaggi, saranno replicate sabato 13 dalle 7.15 alle 8. Terminata la fase preliminare, alle 9.30 in Piazza Martiri della Libertà verrà data la partenza alla prima vettura, che farà ritorno a Biella dopo aver percorso circa 185 chilometri prima di disputare la conclusiva “Power Stage” in Piazza Vittorio Veneto con inizio alle 16.40; il breve trasferimento verso Piazza Martiri concluderà le fatiche prima dell’epilogo previsto con le premiazioni.

Informazioni al sito web www.vallibiellesi.it