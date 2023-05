"Mordi e Fuggi", i dettagli dell'indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cossato, FOTO e VIDEO

Nella giornata di ieri giovedì 11 maggio, in Villafranca Piemonte (TO) a conclusione di articolate indagini condotte da giugno 2021 ad aprile 2023 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cossato (BI), sono state eseguite le misure cautelari personali e reali emesse dal GIP di Biella su richiesta della Procura della Repubblica in persona della Dott.ssa Ranieri che ha coordinato le indagini, leggi Furti in abitazione a Biella.

Nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina di venerdì 12 maggio dal procuratore del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Biella, Dottoressa Teresa Angela Camelio presso il Comando dei Carabinieri di Biella sono emersi i dettagli dell'indagine condotta a partire da giugno 2021. Presenti anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cossato Maggiore Sergio Siddi e il Luogotenente Riccardo Romeo sempre della compagnia dei Carabinieri di Cossato.

In particolare, nella giornata di ieri sono state eseguite due custodie in carcere ed una misura di arresti domiciliari. Non è stato eseguito il sequestro dei veicoli utilizzati per la perpetrazioni dei delitti perché non sono stati trovati, ma è stato disposto dalla procura il sequestro probatorio di un terzo veicolo che stava per essere approntato per l’uso.

Tale operazione ha disarticolato una banda di soggetti piemontesi di etnia “sinti” ritenuti autori, di plurime truffe a danno di persone anziane nel Biellese e nelle province di Torino e Novara, tali inizialmente qualificati i fatti ,che, successivamente, sulla base dell’acclarata dinamica, sono stati riqualificati dal PM come furti in abitazione, tentati e/o consumati, aggravati dall’uso del mezzo fraudolento ed in confronto di persone ultrasessantenni e, in un caso, come rapina impropria. Si tratta in questo caso, di un episodio accaduto nel biellese nell’ottobre 2022, dove la vittima ultraottantenne, compresa l’intenzione delittuosa, aveva provato a difendersi, venendo però neutralizzata dalla rapinatrice con lo spray urticante al peperoncino al fine di garantirsi la fuga con il cospicuo bottino appena sottratto.

Dalle denunce sporte, nonché dalle sommarie informazioni acquisite, si è delineato sin dal principio un modus operandi analogo e pressoché sovrapponibile: tutte le persone offese hanno riferito di esser state avvicinate spontaneamente da una donna, camuffata con occhiali e foulard , la quale, fingendosi una conoscente di vecchia data (addirittura farmacista), con il pretesto di dover acquistare un immobile ovvero di dover custodire “i preziosi”, riusciva a carpire la fiducia degli anziani entrando presso la loro abitazione; una volta all’interno, anche con l’ausilio di un complice che spesso distraeva l’eventuale coniuge, entrava nella stanza ove venivano custoditi oggetti di valore o somme di denaro, impossessandosene.

Tutte le persone offese (o quantomeno la maggior parte) ha riferito di aver notato la presenza di un veicolo Fiat Grande Punto, indicandone talvolta gli estremi della targa. Tanto è emerso a seguito di un capillare e dettagliato studio da parte dei militari operanti, dei veicoli transitati nelle zone vicine alle dimore delle persone offese in orari prossimi e concomitanti alla perpetrazione dei delitti. Segnatamente, mediante il monitoraggio di alcuni sistemi di videosorveglianza elettori targhe (cd. Targa System), sono stati analizzati plurimi filmati alla ricerca di vetture aventi le stesse caratteristiche del veicolo descritto (tipo, modello e marca).

Di fatti, nei diversi episodi analizzati, emergeva in maniera ricorrente il passaggio del medesimo mezzo: una Fiat Grande Punto. Tale veicolo, poi, presentava particolari che lo rendevano unico, ossia: tipo di cerchi, vetri posteriori destro, sinistro e lunotto termico oscurati con pellicole oscuranti, ammaccatura del tetto nella parte laterale dx vicino altezza centro della portiera posteriore, la scritta di un concessionario del tipo “multi marche” presente nel porta targa posteriore. Si specifica che la percezione di tali particolari ha assunto un ruolo decisivo nell’individuazione del veicolo coinvolto e nella successiva individuazione del gruppo familiare cui attribuire le citate azioni delittuose.

Di fatto, seppur al veicolo siano state apposte targhe clonate o – addirittura sia stato modificato il colore del mezzo mediante la tecnica del “wrapping” (apposizione di pellicole coprenti), in tutti gli episodi denunciati è stato riscontrato il suo passaggio.

Dall’inizio dell’attività, sino al 14.10.2022 si aveva modo di rilevare l’apposizione di 23 targhe clonate (talvolta anche riutilizzate) sul veicolo Fiat Grande Punto di colore grigio; dal maggio al giugno 2022, stante l’apposizione di targhe clonate, veniva altresì apposta una pellicola di colore blu; nel luglio 2022, stante l’apposizione di targhe clonate, veniva altresì apposta una pellicola di colore rosso.

L’ attenzionamento di tale mezzo ha permesso di risalire al gruppo familiare di etnia sinti ed all’attribuzione, ai fini delle richieste cautelari, delle singole responsabilità. Questa lunga e meticolosa indagine è stata effettuata secondo metodi tradizionali: verifica attenta e penetrante di tutti i transiti varcati dal citato mezzo (prima e dopo la perpetrazione dei delitti), servizi di o.c.p., sommarie informazioni testimoniali delle parti offese, riconoscimenti foto grafici.

I soggetti in tal modo individuati, tutti gravati da precedenti specifici, sono stati infatti successivamente riconosciuti in maniera ricorrente dalle vittime; si precisa che tutte le persone offese (di età nettamente superiore ai 65 anni), hanno riferito dettagliatamente il medesimo modus operandi del sodalizio, procedendo altresì alla medesima descrizione del veicolo coinvolto, ovvero delle fattezze fisiche dei correi.

Successivamente, seppur con grado più o meno elevato di certezza, hanno altresì proceduto alla loro individuazione fotografica, così confermando il coinvolgimento del sodalizio criminoso.

L’operazione conclusiva di esecuzione delle misure cautelari, condotta all’alba di ieri, giovedì 11 maggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cossato, coordinati dalla stessa Autorità Giudiziaria del capoluogo biellese, ha interessato alcune località della provincia di Torino nelle quali sono stati rintracciati gli indagati, ed è stata eseguita con la fondamentale collaborazione dei colleghi della Compagnia di Pinerolo e con il supporto di altro personale del Comando Provinciale di Biella .

Durante l’esecuzione dei citati provvedimenti sono state anche eseguite sei perquisizioni domiciliari con conseguente sequestro del materiale rinvenuto.