Lo scontro tra i due mezzi per cause in accertamento da parte della Polizia Locale di Biella, è avvenuto nella mattina di oggi venerdì 12 maggio all'incrocio tra via De Amicis e via Coda.

La conducente dell'auto, rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco, che hanno rimosso le lamiere, e trasportata in ospedale dai sanitari del 118 in codice giallo.