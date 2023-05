Biella, la consegna delle Borse di Studio Ormezzano 2023 al Gae Aulenti: gli studenti premiati, FOTO

Sì è tenuta oggi venerdì 12 maggio, la consegna delle borse di studio che ogni anno la famiglia Ormezzano, alla guida dell’azienda biellese Ilario Ormezzano SAI s.r.l., dedica ai ragazzi degli istituti superiori biellesi.

Alle ore 11:00, presso l’aula magna dell’IIS Gae Aulenti, i ragazzi si sono recati, uno ad uno, a ricevere l’attestato. A presenziare, i Dirigenti scolastici di ciascuna scuola, amici e parenti dei giovani.

Le borse di studio “Adriana e Franco Ormezzano” sono state rivolte a 40 studenti particolarmente meritevoli che frequentano le scuole superiori. Inoltre le 6 borse di studio “Erica Ormezzano” supportano gli studenti meritevoli nell’avvio del percorso post diploma. Complessivamente sono stati 46 gli studenti premiati in questa edizione.

“Ogni anno ci impegniamo a destinare le borse di studio per dare un aiuto concreto agli studenti di talento – spiega Gianluca Ormezzano – che vengono rivolte, a rotazione, ai diversi istituti superiori biellesi. In un periodo di difficoltà per molte famiglie, abbiamo voluto raddoppiare la copertura e la motivazione fondamentale è stata quella di garantire il diritto allo studio a tutti, specialmente a studenti meritevoli e volenterosi che possono illuminare il futuro".

Di seguito l’elenco degli studenti insigniti della borsa di studio “Adriana e Franco Ormezzano:

Liceo A. Avogadro Brovarone Catianna Classe 3°; Bistolfi Leonardo Classe 1°; Elamri Ouissale Classe 1°; El Hafdi Amira Classe 1°; Ferrarini Sabrina Classe 1°; Pozzo Carlotta Classe 1°;

Liceo Cossatese e Valle Strona Giardino Adele Classe 2°; Strazzante Hailie Classe 2°; Amendolara Alessia Classe 1°; Saccagno Sofia Classe 1°; Samarakoon Mudiyanselage Shenal Classe 1°; Sirianni Sofia Classe 1°;

Liceo G. E Q. Sella Boualoua Mariam Classe 3°; Pirchio Francesco Classe 4°; Donato Benedetta Classe 1°; Griffith Brookles Cecilia Classe 1°; Implora Giovanni Classe 1°; Karpenko Nikas Classe 1°;

Istituto "E. Bona" Cacciatore Rosalia Classe 2°; Tolomeo Daniele Classe 4°; Moregola Marta Classe 1°; Magaraggia Luca Classe 1°; Pieri Jodie Classe 1°; Di Bisceglie Alice Classe 1°;

Itis “Q. Sella” Milani Melissa Classe 2°; Perazio Davide Classe 3°; Farese Nicolas Classe 1°; Maffiotti Anna Classe 1°; Mancin Angelica Classe 1°; Zaki Zakaria Classe 1°;

Istituto "GAE Aulenti” Guernier Andrea Classe 2°; Martinello Kevin Classe 3°; Cora’ Lorenzo Classe 1°; Mohammad Baset Classe 1°; Iaia Lorenzo Classe 1°; Macchieraldo Matteo Classe 1°;

Istituto "GAE Aulenti” Ex Alberghiero Gallozza Ilaria Classe 2°; Brusasca Emanuele Classe 2°; Menaldo Stefania Classe 1°; Cadoni Manuela Classe 1°;

Borsa Di Studio Dott.Ssa Maria Erica Ormezzano:

Liceo A. Avogadro Habilaj Nadia Classe 2°;

Liceo Cossatese E Valle Strona Salerno Lorenzo Classe 1°;

Liceo G. E Q. Sella Pidello Teresa Classe 1°;

Istituto "E. Bona” Polidini Wendi Classe 3°;

Itis "Q. Sella” Regis Milano Carlo Classe 1°;

Istituto "GAE Aulenti" Muccilli Gabriele Classe 1°