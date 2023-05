Bambini di Benna a scuola di biodiversità: visita all’Oasi delle Api, “casiddos di Nuraghe Chervu”, FOTO

Salutati da una bella giornata di sole, i bambini della Scuola dell’Infanzia di Benna hanno fatto visita alla “Oasi delle Api, casiddos di Nuraghe Chervu” per incontrare gli insetti impollinatori nel pieno della loro attività.Guidati dalle maestre Eleonora e Manuela, i piccoli protagonisti, di età compresa tra 4 e 6 anni, hanno raggiunto la gabbia di volo, tra fiori spontanei e la fioritura di azzurra facelia (Phacelia tanacetifolia Benth., 1853), trapuntata di rosso trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L., 1753). Mista di piante di interesse mellifero seminate lo scorso autunno: un esperimento che, oltre ad aggiungere decoro all’area, vuol verificare quali essenze potrebbero essere incrementate sul nostro territorio per favorire le api e gli altri insetti impollinatori e che, a breve, verrà affiancato da altre semine primaverili grazie al progetto “+Api. Oasi fiorite” per la biodiversità, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Seduti sull’erba, bambini e mastre hanno assistito alle spiegazioni del dott. Paolo Detoma, presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, che, con parole semplici, li ha accompagnati a conoscere l’affascinante mondo delle api estraendo in piena sicurezza dalle arnie telaini brulicanti di insetti fino ad individuare l’ape regina.Poi, piccola merenda e visita all’annessa area monumentale di “Nuraghe Chervu” per individuare tra le pietre di memoria che compongono il lastricato, quella del loro Comune di Benna, dandosi appuntamento alla prossima fioritura.